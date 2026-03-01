Connect with us

André Milan, parla l’allenatore del Corinthians: «Via dal Brasile? Ha ancora bisogno di maturare. Il suo valore di mercato…»

4 ore ago

André Milan, l’allenatore del Corinthians, Dorival Junior, parla così dell’interesse rossonero per il talentuoso centrocampista brasiliano

Le voci sul possibile trasferimento di André al Milan di Massimiliano Allegri non sembrano entusiasmare Dorival Júnior. L’allenatore del Corinthians, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso chiaramente la sua posizione sulla trattativa che vede il giovane centrocampista classe 2006 (promosso in prima squadra proprio sotto la sua gestione) nel mirino dei rossoneri. Secondo il tecnico, un addio prematuro potrebbe danneggiare la crescita del ragazzo.

«André? Il presidente conosce la mia opinione. Ha bisogno di rimanere per maturare, per dare al Corinthians un contributo tecnico. E poi, sì, un rendimento economico» ha spiegato Dorival Júnior, sottolineando come il valore attuale del giocatore sia destinato a crescere ulteriormente. L’allenatore teme che un salto immediato in Europa possa rivelarsi un’arma a doppio taglio per un calciatore che ha ancora pochissime presenze tra i professionisti.

André Milan, una strategia per il mercato europeo

Il tecnico ha poi lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza in merito alla gestione dei giovani talenti: «Ha bisogno di maturare per non andare in Europa e tornare. Il Corinthians deve dire al mercato che venderà quando vuole». Per Dorival Júnior, cedere un giocatore di questo livello dopo sole 8 o 9 partite sarebbe un errore strategico, convinto che le attuali valutazioni siano solo la punta dell’iceberg: «Un giocatore che ha questo valore con così poche gare… è perché vale molto di più sul mercato».

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

