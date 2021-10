Tomori torna in Nazionale: il messaggio del giocatore sui social

Tomori è tornato in Nazionale, entrando al 60′ del match valido di qualificazione ai Mondiali contro Andorra, il suo messaggio social

Il ritorno tanto atteso. Tomori, ieri sera, nel match vadido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022, contro l’Andorra è tornato a vestire la maglia dell’Inghilterra. L’ingresso in campo al 60′ al posto di Stones sul risultato di 0-3 con gli inglesi che poi hanno realizaato altri due gol senza subirne.

Il difensore del Milan, ha festeggiato la vittoria e il ritorno in campo con la propria Nazionale con un messaggio sui social: «È così bello essere tornati»