Amorim a DAZN: «Sono orgoglioso della squadra, i giovani hanno dimostrato di essere pronti». Poi sorprende su Bartesaghi

Amorim esalta la prova dei rossoneri dopo il 2-0 contro l’Udinese, si dice orgoglioso dei giovani chiamati a rispondere all’emergenza infortuni e sottolinea le difficoltà incontrate nella preparazione della partita, tra poco lavoro sul campo e la necessità di guardare già al prossimo impegno

Al termine della vittoria per 2-0 contro l’Udinese, Ruben Amorim ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione del Milan, soffermandosi sulle difficoltà legate ai numerosi infortuni, sulla crescita dei giovani rossoneri e sulle risposte ricevute dalla squadra. Il tecnico portoghese ha espresso soddisfazione per la prova dei suoi giocatori, sottolineando anche le poche opportunità avute per preparare la gara sul campo. Ecco le sue dichiarazioni.

Soddisfatto della prova del Milan nonostante le tante assenze?

«Sono felice per i giocatori e orgoglioso. Dicevamo di voler essere competitivi fin da subito e l’abbiamo dimostrato. Sono veramente contento e orgoglioso per la squadra, ora dobbiamo pensare alla prossima».

Quanto stanno maturando i giovani rossoneri in un momento così complicato?

«Credo che sia impossibile con questa schedule al momento… Tutti hanno infortuni. Quindi tutti i calciatori devono essere pronti. Il mio lavoro non è solo vincere, ma è anche garantire un futuro al Milan. Abbiamo un sacco di infortuni, questi giocatori mi hanno dimostrato di essere pronti a gestire la pressione di giocare per questo club. Sono davvero felice, quando sono in campo voglio io sono il responsabile e voglio che facciano bene».

Come giudica la prestazione di Bartesaghi e su quali aspetti deve ancora lavorare?

«Ha fatto molto bene oggi. Penso che sia meglio offensivamente che difensivamente. Deve migliorare la fase difensiva nell’uno contro uno e sull’aggressività. Ha velocità, crossa bene, in allenamento conclude sempre».

Quali sono gli aspetti sui quali la squadra deve ancora fare progressi?

«Dobbiamo lavorare su tante cose. Ma sono orgoglioso perché non abbiamo avuto tempo di lavorare su cosa non è andato nell’ultima partita. Praticamente non abbiamo avuto modo di lavorare sul campo ma solo in video. Se devo dire la verità nelle ultime settimane praticamente non ci stiamo allenando, quindi sono veramente orgoglioso».

Chi meriterebbe di vincere il Pallone d’Oro secondo Amorim?

«Non ne ho idea. Se non è un giocatore del Milan non mi interessa. Sto pensando a chi sopravvivrà per giocare ancora fra due giorni. Se non è un giocatore del Milan comunque non mi importa».