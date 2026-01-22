Amelia analizza il big match dell’Olimpico: «Roma Milan? Sfida decisiva per la stagione»

Amelia, ex portiere rossonero, ha analizzato la sfida in programma domenica sera tra Roma e Milan: il suo pronostico

Roma Milan è molto più di una semplice partita di campionato. Il big match dell’Olimpico, in programma domenica sera, rappresenta un passaggio chiave nella corsa alle zone alte della classifica e può incidere in modo significativo sugli equilibri del campionato. A sottolinearlo è Marco Amelia, ex portiere rossonero ed ex numero uno della Nazionale italiana, intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento delle due squadre e il peso specifico della sfida.

Il Milan arriva all’appuntamento contro la Roma con la necessità di dare continuità ai risultati e soprattutto di recuperare terreno in classifica. Secondo Amelia, infatti, i rossoneri hanno costruito buona parte delle loro difficoltà stagionali nei match contro le cosiddette medio-piccole, mentre negli scontri diretti il rendimento è stato decisamente più solido. Un dato che rende Roma-Milan una partita dal peso specifico enorme, sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Dall’altra parte, i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini, allenatore noto per il suo calcio intenso e aggressivo, cercano una vittoria di prestigio per alimentare entusiasmo e fiducia nel nuovo percorso tecnico. Battere una big come il Milan significherebbe consolidare le ambizioni della Roma e lanciare un segnale forte al campionato.

La sfida dell’Olimpico si inserisce dunque in una fase delicatissima della stagione, dove ogni punto pesa doppio e ogni errore rischia di diventare decisivo nella corsa agli obiettivi stagionali.

SIGNIFICATO DI ROMA-MILAN – «Per il Milan è una partita importantissima. Poi quest’anno i big match per il Milan hanno fatto la differenza, i punti li ha persi con le medio-piccole. La Roma cerca di venir fuori da questa partita per creare ulteriore entusiasmo in questo percorso di Gasperini. Vedo l’Inter distaccata dalle altre, poi le prossime tre avrà partite più semplici delle altre e queste dovranno tenere il ritmo alto se vogliono inseguirla. È una fase molto delicata del campionato, il Milan ha buttato via tanti punti che le avrebbero permesso di essere con l’Inter lì davanti».