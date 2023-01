Ambrosini su Milan-Roma: «Il Milan ha fatto una buona partita, l’ha controllata per gran parte». Le parole dell’ex rossonero

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Dazn di Milan-Roma. Le parole dell’ex ex centrocampista rossonero:

«Sulle palle inattive c’è la bravura degli avversari e un po’ di leggerezza nelle marcature. Pioli ha tenuto in campo quasi tutta la partita Giroud anche per le palle inattive. Il Milan ha fatto una buona partita, l’ha controllata per gran parte. Il fallo di Vranckx sulla punizione del 2-2 è ingenuo»