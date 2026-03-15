Ambrosini prima di Lazio Milan: «Jashari al posto di Rabiot? Caratteristiche diverse, ma può fare questo»

Ambrosini prima di Lazio Milan è intervenuto in merito alla scelta di Massimiliano Allegri di schierare Jashari al posto di Rabiot squalificato

In vista della sfida tra Lazio e Milan, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, fermato dal giudice sportivo. Al suo posto il tecnico rossonero ha deciso di puntare su Ardon Jashari, centrocampista con caratteristiche differenti rispetto al francese.

Nel pre partita della gara, l’ex capitano del Milan Massimo Ambrosini, oggi opinionista televisivo, ha analizzato in diretta su DAZN le possibili implicazioni tattiche della scelta dell’allenatore rossonero, soffermandosi soprattutto sulle differenze tra i due giocatori.

IL PESO DI RABIOT NEL MILAN – «Rabiot ha caratteristiche uniche, è maturato anche in termini di leadership. Si è reso conto durante la stagione che la squadra aveva bisogno di qualcuno che trascinasse e l’ha fatto con Modric».

LE CARATTERISTICHE DI JASHARI – «Jashari è molto più play, non copre tutto quel campo che copre Rabiot. Potrebbe liberare anche un po’ di campo per Modric, ma è diverso da Rabiot come giocatore».

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