Ambrosini sul futuro di Allegri: «Faccio fatica a pensare che il Real…».

Il mondo del calcio non smette mai di produrre indiscrezioni clamorose, specialmente quando riguardano le panchine più prestigiose d’Europa. Durante l’ultimo appuntamento con “Elastici”, il celebre podcast di Cronache di Spogliatoio, sono emerse riflessioni importanti sul destino tecnico della compagine meneghina. A prendere la parola è stato Massimo Ambrosini, storico ex centrocampista e capitano del Milan, noto per la sua visione di gioco e la sua profonda conoscenza dell’ambiente milanista.

PAROLE – «A livello di gestione ti direi di sì, ma il Bernabeu richiede un’estetica che al momento Allegri non interessa. Faccio fatica a pensare perché una società come il Real possa andare a richiedere un allenatore che aveva già rifiutato una proposta. Ma soprattutto: se Allegri andrà al Real Madrid è perché non avrà dal Milan le garanzie che è normale possa richiedere adesso che ha un credito illimitato. Perché diversamente che senso ha andarci adesso dopo averlo rifiutato? Cosa è cambiato in lui? Se non ci è andato prima quando il Real era più forte di quello di adesso, che paradossalmente è una squadra normale dal punto di vista dei nomi»