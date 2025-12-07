Amacord Milan, 36 anni fa i rossoneri diventavano Supercampioni d’Europa: il tabellino della sfida contro il Barcellona

Amacord Milan, 36 anni fa i rossoneri superavano il Barcellona e si laureavano Supercampioni d’Europa: il tabellino del match

Oggi, 7 dicembre, ricorre un anniversario storico per il Milan: 36 anni fa, nel 1989, i rossoneri si laureavano Supercampioni d’Europa battendo il Barcellona di Johan Cruijff. All’epoca, la finale di Supercoppa UEFA si giocava con la formula andata e ritorno. La prima sfida, disputata il 23 novembre al Camp Nou, si concluse in pareggio per 1-1, grazie alle reti di Van Basten e Amor.

Il ritorno a San Siro, in data 7 dicembre, era dunque l’incontro decisivo. Ai rossoneri bastò una rete per sollevare il trofeo. Il gol della vittoria fu messo a segno al 55′ da Alberico Evani, che regalò la coppa e la possibilità di festeggiare davanti al pubblico di casa.

Amacord Milan, Tabellino di una Notte Magica a San Siro

Questa storica vittoria non fu solo un trionfo, ma segnò un momento fondamentale: fu la prima Supercoppa europea della gloriosa storia del Milan, un trofeo che avrebbe aperto la strada a molti altri successi internazionali per la squadra allenata da Arrigo Sacchi.

Il tabellino di quella partita, che vide in campo stelle come Maldini, Rijkaard e Van Basten, è emblematico di quell’era vincente: MILAN-BARCELLONA 1-0 Rete: 55′ Evani MILAN: G. Galli, Carobbi, P. Maldini, Fuser, Tassotti, Costacurta, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Evani, Massaro (65′ Simone). All.: Sacchi. BARCELLONA: Zubizarreta, Lopez Rekarte (70′ Onesimo), Alexanco, Milla, Serna, Bakero, Roura (10′ Soler), Eusebio, Julio Salinas, Roberto, Begiristain. All.: Cruijff.