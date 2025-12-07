Altafini esalta Allegri: «Genialità fuori dal comune ma per lo scudetto serve assolutamente questo innesto»

Altafini sicuro: il segreto della rinascita è Allegri ma per lo scudetto serve un innesto fondamentale in attacco a gennaio

José Altafini, leggenda del calcio italiano con 216 gol in Serie A e un passato glorioso con Milan, Napoli e Juventus, analizza su Tuttosport le chance del Milan in chiave scudetto:

LA PRINCIPALE RIVALE – «Il Milan. I rossoneri hanno il vantaggio di non giocare le coppe e avere solo un impegno a settimana: in un torneo così equilibrato può fare la differenza. Allegri poi ha dimostrato a chi lo criticava alla Juve tutto il suo valore. Qualcuno dovrebbe pentirsi per come l’ha trattato…».

ALLEGRI SEGRETO DELLA RINASCITA MILANISTA – «Assolutamente sì. Alla fine la rosa milanista è praticamente la stessa dell’anno scorso, quasi nessuno dei nuovi acquisti sta giocando. Ergo il valore aggiunto è Max. A centrocampo hanno preso Modric, che è straordinario ma hanno perso un campione come Reijnders. Senza dimenticare che la società ha venduto anche un altro big come Theo Hernandez, che a sinistra faceva la differenza. Dietro poi sono e giocano gli stessi dell’anno scorso: come mai Tomori-Gabbia-Pavlovic l’anno scorso prendevano sempre 1-2 gol a partita e adesso no? È semplice: Allegri è stato bravissimo nell’inculcare loro una grande organizzazione in fase difensiva e i risultati si vedono. Ora però la società lo deve supportare, rinforzando la rosa».



COSA MANCA AL MILAN PER LO SCUDETTO – «Un Altafini (ride). O anche un Van Basten non sarebbe male. A questo Milan serve un attaccante: uno di quelli che la butta sempre dentro. Bastava uno come Vardy…».