 Altafini esalta Allegri: «Genialità fuori dal comune ma...»
Connect with us

HANNO DETTO

Altafini esalta Allegri: «Genialità fuori dal comune ma per lo scudetto serve assolutamente questo innesto»

HANNO DETTO

Inter Como 4-0, Fabregas: «Preferisco perdere così invece di difendermi». Le parole del tecnico spagnolo

Calciomercato HANNO DETTO

Sergio Ramos annuncia la sua ultima partita con il Monterrey. Quale sarà il suo futuro? Le ultime sull'interesse del Milan

HANNO DETTO

Perin parla così di Allegri. Il confronto con Spalletti e non solo. Le parole del portiere bianconero

HANNO DETTO

Braglia parla così del Milan dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Su Modric ha questi dubbi: le sue parole

HANNO DETTO

Altafini esalta Allegri: «Genialità fuori dal comune ma per lo scudetto serve assolutamente questo innesto»

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Altafini

Altafini sicuro: il segreto della rinascita è Allegri ma per lo scudetto serve un innesto fondamentale in attacco a gennaio

José Altafini, leggenda del calcio italiano con 216 gol in Serie A e un passato glorioso con Milan, Napoli e Juventus, analizza su Tuttosport le chance del Milan in chiave scudetto:

LA PRINCIPALE RIVALE – «Il Milan. I rossoneri hanno il vantaggio di non giocare le coppe e avere solo un impegno a settimana: in un torneo così equilibrato può fare la differenza. Allegri poi ha dimostrato a chi lo criticava alla Juve tutto il suo valore. Qualcuno dovrebbe pentirsi per come l’ha trattato…».

ALLEGRI SEGRETO DELLA RINASCITA MILANISTA – «Assolutamente sì. Alla fine la rosa milanista è praticamente la stessa dell’anno scorso, quasi nessuno dei nuovi acquisti sta giocando. Ergo il valore aggiunto è Max. A centrocampo hanno preso Modric, che è straordinario ma hanno perso un campione come Reijnders. Senza dimenticare che la società ha venduto anche un altro big come Theo Hernandez, che a sinistra faceva la differenza. Dietro poi sono e giocano gli stessi dell’anno scorso: come mai Tomori-Gabbia-Pavlovic l’anno scorso prendevano sempre 1-2 gol a partita e adesso no? È semplice: Allegri è stato bravissimo nell’inculcare loro una grande organizzazione in fase difensiva e i risultati si vedono. Ora però la società lo deve supportare, rinforzando la rosa».


COSA MANCA AL MILAN PER LO SCUDETTO – «Un Altafini (ride). O anche un Van Basten non sarebbe male. A questo Milan serve un attaccante: uno di quelli che la butta sempre dentro. Bastava uno come Vardy…».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.