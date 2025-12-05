Altafini analizza Lazio Milan e la lotta scudetto in Serie A: le parole dell’ex attaccante rossonero

Altafini, ex attaccante del Milan, ha analizzato la sconfitta dei rossoneri in Coppa Italia e la lotta scudetto in Serie A: le dichiarazioni

Il giudizio di José Altafini sulla lotta Scudetto pone Napoli e Inter leggermente in vantaggio, in un duello tra Conte e Chivu, con Milan, Roma e Juventus «leggermente staccate». Questa analisi trova riscontro nella gara di Coppa Italia. La prima frazione è stata «soporifera senza sussulti», con Allegri e Sarri che non hanno fatto rivoluzioni nel turnover, ma con la fase di studio che si è prolungata troppo. Si registra subito il giallo (giusto) a Pavlovic dopo 1’30” per un errore di Estupinian. Ricci e Jashari sono stati didascalici, mentre Leao e Castellanos sonnecchiavano. L’unico sussulto rossonero è stata una mischia al 38’.

Altafini, l’analisi di Lazio Milan

La ripresa ha visto gli uomini di Allegri più intraprendenti, ma la profondità è rimasta un miraggio. Loftus-Cheek ha avuto le occasioni migliori con due colpi di testa (il secondo al 67’). Il momento che ha segnato la gara arriva al 70’: Leao «si divora il gol con un sinistro alle stelle da ottima posizione», bene imbeccato da Estupinan.

All’80’ la punizione: un calcio d’angolo sblocca la gara. Zaccagni, «colpevolmente liberissimo», di testa infila in porta senza che Maignan possa intervenire. Entrano Modric e Pulisic nel tentativo di rimonta. Maignan sventa il 2-0 su Noslin, poi bella occasione per Pulisic parata in corner. L’assalto finale è sterile, e la Coppa Italia del Milan per il secondo anno consecutivo affonda all’Olimpico.