Altafini parla così del Milan di Allegri. Il miglioramento dei rossoneri nonostante le cessioni importanti: le sue parole

 Altafini parla così del Milan e del lavoro di Allegri
HANNO DETTO

HANNO DETTO Milanello

HANNO DETTO Milanello

HANNO DETTO

HANNO DETTO Milanello

HANNO DETTO

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Altafini

Altafini, intervistato a Tuttosport, parla così del Milan e del lavoro di Massimiliano Allegri. Ecco tutte le sue parole

L’ex attaccante José Altafini, intervenuto a Tuttosport, ha espresso un forte e chiaro elogio nei confronti di Massimiliano Allegri, ritenendolo il vero valore aggiunto del Milan, specialmente in risposta alle critiche mosse in passato. Secondo Altafini, “Allegri ha dimostrato a chi lo criticava tutto il suo valore. Qualcuno dovrebbe pentirsi per come l’ha trattato!”.

Altafini basa la sua analisi sul fatto che la rosa del Milan è rimasta “praticamente la stessa dell’anno scorso”, con la maggior parte dei nuovi acquisti che non giocano titolari.

Altafini, Le Mosse di Mercato e la Rivoluzione Difensiva

Altafini sottolinea come il Milan abbia subito perdite importanti in estate, nonostante gli arrivi di centrocampisti di spessore come Rabiot e lo “straordinario” Modrić. A suo parere, la cessione di un campione come Reijnders è stata un colpo significativo, a cui si aggiunge la partenza di Theo Hernandez, un “big” che faceva la differenza sulla fascia sinistra.

Nonostante queste modifiche e l’impiego degli stessi difensori centrali dello scorso anno (Tomori, Gabbia, Pavlovic), il reparto arretrato non subisce più gli stessi gol. La spiegazione è semplice per Altafini: “Allegri è stato bravissimo nell’inculcare loro una grande organizzazione in fase difensiva e i risultati si vedono.” Conclusivamente, l’ex calciatore lancia un appello alla società affinché supporti l’allenatore rinforzando la rosa a gennaio.

