Allenamento Milan, il report dell’allenamento: lavoro defaticante e partitella contro la Primavera

Il Milan è ritornato al lavoro dopo il pareggio casalingo contro il Bologna. Ecco di seguito il report dell’allenamento odierno. Inoltre, domani la squadra usufruirà di un giorno di riposo, la ripresa è prevista per giovedì 7 aprile con un allenamento al mattino

REPORT

Lavoro in palestra defaticante per gli undici partenti di ieri sera; in campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa per la fase di riscaldamento con una serie di torelli, seguiti da alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. L’allenamento è proseguito con una partita di allenamento, tre tempi di 20 minuti, contro la formazione Primavera.