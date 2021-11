Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Pioli e il suo staff, oggi la squadra è tornata a lavorare a Milanello. Tutti presenti i giocatori non partiti per le nazionali durante la pausa; l’unico a presentarsi all’allenamento odierno nonostante gli impegni con la propria selezione è stato Zlatan Ibrahimovic, mentre Tonali e Brahim Diaz hanno usufruito di una giornata di riposo.

Tra i giocatori presenti anche Maignan, che nonostante non possa ancora parare, ha ancora il tutore alla mano, continua a tenersi in forma partecipando all’allenamento e allenandosi fin dove gli e possibile con qualche scambio con di piede con i compagni.

