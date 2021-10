Allenamento Milan: doppia seduta in vista del Verona

Allenamento doppio oggi per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la prima sessione odierna.

IL REPORT

Al mattino inizio in palestra per l’attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi sulla forza eseguiti con l’ausilio degli attrezzi. Al termine gruppo in campo per iniziare il lavoro con il pallone con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di esercitazioni tecniche.

Nel pomeriggio, dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, gruppo in campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento prima di passare a una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. L’allenamento è poi proseguito con un lavoro sul possesso e si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto.