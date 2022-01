Allenamento Milan: rossoneri a lavoro tra campo e palestra

Rossoneri a Milanello questa mattina per il consueto allenamento post-partita, ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per tutti i giocatori impegnati ieri sera, in campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con una serie di esercizi tecnici eseguiti tra le sagome, per poi focalizzarsi sulle finalizzazioni; prima di rientrare negli spogliatoi serie di allunghi sui 50 e 100 metri.

SABATO 15 GENNAIO

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.