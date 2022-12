Allenamento Milan: prosegue la preparazione a Milanello

Una bella giornata di sole ha accolto i rossoneri questa mattina a Milanello: ritrovo come di consueto per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

REPORT

Prima parte in palestra, dove il gruppo ha effettuato l’attivazione muscolare, per poi uscire sul campo centrale dove il riscaldamento è terminato con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali. L’allenamento è poi proseguito, con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche seguite da una parte di lavoro tattico. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.