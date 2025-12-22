Allenamento Milan, Leao lavora in gruppo e annuncia sui social: «Sono tornato»

Allenamento Milan, buone notizie in casa rossonera: Leao torna a lavorare con il gruppo e lo annuncia sui social

Il clima a Milanello si fa sereno proprio in vista delle festività natalizie, grazie a notizie estremamente positive che arrivano dal campo di allenamento. La sessione odierna ha sancito il pieno recupero di due pedine fondamentali per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri: Rafael Leao e Cheveyo Balentien. Entrambi i calciatori hanno svolto l’intera seduta con il resto del gruppo, confermando di aver superato i rispettivi problemi fisici e candidandosi prepotentemente per una maglia da titolare nella prossima sfida di campionato contro il Verona.

Allenamento Milan, il messaggio social di Leao

Il fuoriclasse portoghese ha voluto rassicurare i tifosi anche attraverso i propri canali social, pubblicando uno scatto dell’allenamento accompagnato dal messaggio emblematico: “Sono tornato”. Una notizia che sposta gli equilibri, considerando l’importanza del numero 10 nella manovra offensiva rossonera. Meno fortunato, invece, è Matteo Gabbia: il difensore ha proseguito il suo programma di lavoro personalizzato per smaltire il trauma al ginocchio riportato nel match contro il Sassuolo. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, ma la sua presenza per la sfida di San Siro resta in forte dubbio.

Il piano di avvicinamento alla partita non prevede soste prolungate: il Milan sarà regolarmente in campo domani e mercoledì, proprio nel giorno della Vigilia di Natale, per rifinire i dettagli tattici. Dopo una breve pausa concessa per il 25 dicembre, la squadra riprenderà immediatamente gli allenamenti nel pomeriggio del 26. Questa tabella di marcia serrata sottolinea l’importanza del match contro gli scaligeri, dove Allegri cercherà di sfruttare l’entusiasmo dei rientri per blindare i piani alti della classifica prima della fine dell’anno.