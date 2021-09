Allenamento Milan: le ultime da Milanello in vista della Lazio

Ultimo allenamento settimanale questa mattina a Milanello per i rossoneri di Mister Pioli che, come di consueto, si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL REPORT

Dopo l’attivazione muscolare svolta in palestra il gruppo è uscito sul campo centrale dove, dopo aver ultimato il riscaldamento con un serie di torelli, ha disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera in due tempi da 25 minuti.