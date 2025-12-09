 Allenamento Milan, il punto sui rientri di Fofana e Gimenez
Allenamento Milan, il punto sui rientri di Fofana e Gimenez: ecco le ultime

Allenamento Milan, il punto sui rientri di Fofana e Gimenez: ecco le ultime

Fofana

Allenamento Milan, oggi presenti solo gli infortunati. Il punto sui rientri di Youssouf Fofana e Santiago Gimenez

In seguito alla convincente vittoria in rimonta ottenuta ieri sera contro il Torino, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla squadra. I rossoneri torneranno ad allenarsi domani, mercoledì, a Milanello per iniziare la preparazione in vista della prossima sfida di campionato: la gara casalinga contro il Sassuolo, in programma domenica alle 12:30 a San Siro.

Nonostante la giornata libera per il resto della rosa, il lavoro non si è fermato per gli infortunati.

Allenamento Milan, Gimenez e Fofana: Il Focus Sul Rientro

Come riportato da Sky, si sono presentati al Centro Sportivo di Carnago gli atleti che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici. Si tratta di Santiago Gimenez, l’attaccante messicano; Youssouf Fofana, il centrocampista francese; e Zachary Athekame.

L’obiettivo principale fissato da Allegri e dal suo staff è quello di riuscire a recuperare pienamente Gimenez e Fofana in tempo utile per la partita contro i neroverdi. La loro disponibilità sarebbe fondamentale per Allegri in vista di un calendario fitto, garantendo maggiori opzioni in attacco e a centrocampo.

