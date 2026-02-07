Connect with us

Allenamento Milan, ancora giornata di riposo per i rossoneri prima di preparare la sfida contro il Pisa. Ecco quando si ripartirà

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

29 minuti ago

on

By

Allegri

Allenamento Milan, anche oggi giornata di riposo per i rossoneri prima di preparare la sfida contro il Pisa del prossimo turno di campionato

Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan ha svolto un lavoro di scarico a Milanello mercoledì mattina, per permettere ai giocatori di recuperare al meglio. Massimiliano Allegri ha poi concesso ben tre giorni liberi alla squadra, offrendo così ai suoi ragazzi l’opportunità di staccare e ricaricare le energie in vista dei prossimi impegni.

Il weekend senza campionato: il rinvio di Milan-Como

Nel weekend, il Milan non scenderà in campo per la Serie A a causa del rinvio della partita contro il Como, inizialmente prevista per domenica. La causa del rinvio è legata all’impegno dell’impianto di San Siro, che ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un’occasione importante per la città, ma che costringerà i rossoneri a rimandare il confronto con i lariani.

Il ritorno in campo: Pisa e il recupero della sfida con il Como

I rossoneri riprenderanno gli allenamenti domenica pomeriggio, preparandosi per la terza trasferta consecutiva, questa volta contro il Pisa. La partita con la squadra toscana si disputerà venerdì 13 febbraio. La sfida rinviata con il Como sarà invece recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45, una partita che potrebbe avere un peso determinante nella corsa al vertice della classifica.

