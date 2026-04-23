Allenamento Milan, Allegri concede il riposo ma a Milanello c’è chi non si ferma

Allenamento Milan, squadra a riposo dopo la doppia seduta: terapie per Bartesaghi e Santiago Gimenez verso il big match di San Siro

Dopo l’intensa vittoria di Verona e la doppia seduta svolta nella giornata di ieri, Massimiliano Allegri ha deciso di staccare la spina per ventiquattro ore. Il tecnico livornese ha concesso un giovedì di riposo a tutto il gruppo rossonero, fissando l’appuntamento per la ripresa dei lavori a Milanello nella mattinata di venerdì. Sarà quella la sessione d’apertura ufficiale del weekend che porterà alla sfida contro la Juventus, un match fondamentale per blindare definitivamente il piazzamento in Champions League.

Nonostante il giorno di libertà, i cancelli del Centro Sportivo di Carnago sono rimasti aperti per chi deve fare i conti con l’infermeria. Come riportato da Sky, infatti, l’allenamento oggi è stato sostituito da sessioni personalizzate per alcuni elementi: Davide Bartesaghi e Santiago Gimenez si sono presentati regolarmente nella struttura per proseguire i rispettivi percorsi di recupero attraverso terapie fisioterapiche.

Il recupero di questi profili è monitorato con estrema attenzione dallo staff di Allegri. La loro presenza a Milanello anche nel giorno di riposo conferma la voglia di bruciare le tappe. Da domani mattina, la rosa del Milan tornerà a pieno regime per preparare le soluzioni tattiche necessarie a fermare la corsa della Juventus di Spalletti nella notte di San Siro.