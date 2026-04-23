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Allenamento Milan, ecco il programma in vista del big match di San Siro contro la Juventus
Allenamento Milan, svelato il programma in vista della sfida di San Siro contro la Juventus: giornata di riposo per la squadra di Allegri
Il Milan entra nella fase cruciale della preparazione per il posticipo domenicale contro la Juventus. Dopo aver spinto sull’acceleratore nei giorni scorsi, Massimiliano Allegri ha deciso di gestire le energie dei suoi ragazzi concedendo ventiquattr’ore di stacco totale. La squadra ha infatti usufruito di una giornata libera per ricaricare le pile prima del rush finale a Milanello, dove si decideranno le scelte definitive per una sfida che mette in palio punti pesanti per il consolidamento del piazzamento Champions League.
Il programma di avvicinamento alla gara prevede ora un rientro a pieno regime: dopo la doppia seduta di ieri, mister Massimiliano Allegri per oggi ha concesso un giorno libero alla squadra. L’appuntamento per tornare a Milanello ad allenarsi in vista di Milan-Juventus, match previsto domenica sera a San Siro, è per venerdì mattina.