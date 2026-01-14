Allegri Tedoforo a Borgomanero: «Correrò, speriamo di non scottarci!» – VIDEO

Allegri Tedoforo: il tecnico del Milan ha portato per 200 metri la Fiamma Olimpica. Max è apparso visibilmente emozionato

Un mercoledì mattina di grandi emozioni per Massimiliano Allegri. Oggi, 14 gennaio 2026, il tecnico del Milan ha vissuto una parentesi indimenticabile lontano dai campi di Milanello, partecipando come tedoforo d’eccezione alla 38ª tappa del viaggio della Fiamma Olimpica verso i Giochi di Milano-Cortina 2026.

L’appuntamento si è svolto a Borgomanero, dove Allegri ha percorso i suoi 200 metri con la torcia in mano tra gli applausi dei cittadini e di molti tifosi rossoneri accorsi per l’evento. Apparso visibilmente emozionato, il tecnico ha indossato la divisa ufficiale della staffetta, portando il fuoco olimpico con un sorriso che tradiva l’orgoglio per il compito ricevuto dal CONI.

Le parole del Mister tra emozione e ironia

Fedele al suo stile pragmatico e mai privo di una battuta, Allegri ha commentato l’esperienza mescolando solennità e simpatia:

Lo spirito olimpico: «È una bellissima storia di sport. Ringrazio ancora il CONI per questa possibilità, è un’esperienza meravigliosa che unisce tutto il Paese».

Subito testa al campo: destinazione Como

Nonostante l’eccezionalità della mattinata, l’agenda di Allegri resta fittissima. Terminata la sua frazione a Borgomanero, l’allenatore è ripartito immediatamente alla volta di Milanello. Nel pomeriggio sono previsti i due appuntamenti chiave per il recupero di campionato contro il Como: