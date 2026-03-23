Allegri sfida la capolista: la missione sorpasso del Milan parte da Napoli

Allegri sfida la capolista: missione sorpasso partendo da Napoli per accorciare ulteriormente sulla vetta occupata dall’Inter di Chivu

Il campionato di Serie A riaccende i motori e lo fa con una rincorsa scudetto che si tinge nuovamente di rossonero. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il clima a Milanello è di grande determinazione. L’obiettivo dichiarato di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione dei momenti chiave la sua firma vincente, è quello di non concedere tregua alla capolista.

Obiettivo rimonta: la pressione sulla vetta

L’ultimo turno di campionato ha sorriso al Diavolo, capace di rosicchiare due punti preziosi alla squadra guidata da Cristian Chivu, il tecnico romeno che siede sulla panchina della compagine di Appiano Gentile. Sebbene la rimonta resti un’impresa complessa, dato il distacco di sei lunghezze, l’ambiente milanista ha il dovere di crederci. La ripresa del torneo mette subito di fronte ai rossoneri un ostacolo altissimo: il big-match in casa del Napoli. La formazione partenopea, allenata da Antonio Conte, tecnico salentino celebre per la sua intensità e capacità di motivare i gruppi, si trova a un solo punto di distacco dal club di via Aldo Rossi e sogna ancora il colpaccio tricolore.

Strategie di mercato: il Milan del futuro

Mentre la squadra prepara la trasferta campana, Massimiliano Allegri guarda già all’orizzonte insieme alla dirigenza. Nei giorni scorsi si è tenuto un vertice di mercato fondamentale con l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il Direttore Sportivo Igli Tare e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic, l’ex fuoriclasse svedese oggi figura chiave nella società.

Dall’incontro è emersa una linea guida precisa: l’orientamento del club è quello di non puntare esclusivamente su giovani prospetti. L’intenzione è accontentare le richieste del mister acquistando almeno tre elementi di comprovata esperienza. L’obiettivo è inserire in rosa profili già pronti, capaci di innalzare immediatamente il livello qualitativo e caratteriale del gruppo, garantendo quella solidità necessaria per competere stabilmente contro i nerazzurri e le altre corazzate.