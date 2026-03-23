Napoli Milan, Leao vuole essere per il big match del Maradona: ecco il programma per l’attaccante rossonero

Napoli Milan, Leao punta al rientro per il big match al Maradona: ecco il programma per l’attaccante rossonero

Il Milan tira un sospiro di sollievo, ma con la dovuta cautela. Rafael Leao, che ha dovuto assistere dalla tribuna alla vittoria per 3-2 contro il Torino, non risponderà alla convocazione del Portogallo per le amichevoli contro Messico e Stati Uniti. Gli esami strumentali hanno fortunatamente «escluso lesioni» all’adduttore, ma il riacutizzarsi della pubalgia ha spinto lo staff medico rossonero e quello della federazione lusitana a concordare il forfait del numero 10 per evitare rischi inutili in un momento cruciale della stagione.

Napoli Milan, obiettivo Maradona: Leao resta a Milano per la rincorsa all’Inter

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante passerà l’intera sosta a Milanello per seguire un programma di cure specifiche. Senza il suo fuoriclasse, sabato il Diavolo è riuscito a superare i granata grazie alle reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana, ma è chiaro che per la volata scudetto contro l’Inter di Chivu il recupero di Rafa sia la priorità assoluta di Massimiliano Allegri. Il portoghese «farà di tutto per esserci al Maradona» nella sfida del 6 aprile contro il Napoli, un crocevia che potrebbe definire le ambizioni tricolori del Milan.