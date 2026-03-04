Connect with us

HANNO DETTO

Allegri al Real Madrid? Il punto di Fabrizio Romano: «In passato…»

Published

28 minuti ago

on

By

Romano

Allegri al Real Madrid? Il punto di Fabrizio Romano: «In passato…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato non dorme mai, specialmente quando si tratta di grandi nomi che gravitano attorno a Milanello. Nelle ultime ore, una serie di indiscrezioni aveva scosso l’ambiente dei rossoneri, suggerendo un possibile ritorno di fiamma del Real Madrid per Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico del Diavolo, stratega livornese noto per la sua capacità di gestione del gruppo e per il suo pragmatismo tattico, è stato accostato nuovamente ai Blancos per la prossima stagione.

La smentita di Fabrizio Romano

A fare chiarezza sulla questione è intervenuto direttamente Fabrizio Romano. Il noto esperto di mercato, attraverso il suo seguitissimo canale YouTube, ha analizzato la situazione in casa milanista, spegnendo sul nascere i rumors spagnoli

PAROLE – «Tante le domande di Max Allegri e il Rea Madrid, ne sentiremo ancora perchè il tema Madrid sarà importante nei prossimi mesi. Io quello che posso dirvi è che in passato il tecnico livornese è stato davvero ad un passo dai blancos, ma è una storia del passato. Oggi non ci risulta nulla su questa cosa. Se dovessero esserci delle novità saremo i primi a dirvelo..»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il Real punta ancora Allegri. Nuova idea per la fascia destra

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×