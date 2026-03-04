Allegri al Real Madrid? Il punto di Fabrizio Romano: «In passato…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato non dorme mai, specialmente quando si tratta di grandi nomi che gravitano attorno a Milanello. Nelle ultime ore, una serie di indiscrezioni aveva scosso l’ambiente dei rossoneri, suggerendo un possibile ritorno di fiamma del Real Madrid per Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico del Diavolo, stratega livornese noto per la sua capacità di gestione del gruppo e per il suo pragmatismo tattico, è stato accostato nuovamente ai Blancos per la prossima stagione.

La smentita di Fabrizio Romano

A fare chiarezza sulla questione è intervenuto direttamente Fabrizio Romano. Il noto esperto di mercato, attraverso il suo seguitissimo canale YouTube, ha analizzato la situazione in casa milanista, spegnendo sul nascere i rumors spagnoli

PAROLE – «Tante le domande di Max Allegri e il Rea Madrid, ne sentiremo ancora perchè il tema Madrid sarà importante nei prossimi mesi. Io quello che posso dirvi è che in passato il tecnico livornese è stato davvero ad un passo dai blancos, ma è una storia del passato. Oggi non ci risulta nulla su questa cosa. Se dovessero esserci delle novità saremo i primi a dirvelo..»