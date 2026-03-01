Allegri a SportMediaset: «Vittoria importante, ora pensiamo al derby. Occasioni sprecate? E’ il calcio, ma bravi anche i subentrati»

Allegri a SportMediaset ha commentato il successo per 2-0 arrivato in extremis contro la Cremonese del suo Milan. Le sue parole

Al termine della vittoria contro la Cremonese per 0-2, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di SportMediaset.it, offrendo la sua analisi della partita e della prestazione della squadra rossonera.

VITTORIA CON PAZIENZA – «Era importante tornare a vincere, non subire gol: nelle ultime tre lo abbiamo sempre subito. Soprattutto ritroviamo la vittoria dopo il Parma che ci aveva lasciato un po’ di strascichi: infatti la squadra nei primi 20-25 minuti, contro una buona Cremonese, ha trovato un po’ di difficoltà».

OCCASIONI SPRECATE – «È il calcio. Ci sono momenti in cui si fa gol al primo colpo e altri momenti in cui non si fa gol al primo colpo. I ragazzi però sono stati molto bravi, sia i titolari che i subentrati».

LEAO E IL 4-3-3 – «L’ultima era un’occasione a campo aperto, non c’era nessuno. Ora fa dei movimenti da vero centravanti e si è comportato bene nel primo tempo: nel secondo ha fatto una posizione un po’ più esterna. Lui, Pulisic e Nkunku sono tecnicamente molto bravi: quando li hai basta che si mettano a disposizione della squadra e va tutto bene».

SUL DERBY – «Prepariamola e divertiamoci che è una bellissima giornata. Sorprese non ce ne sono: vediamo i giocatori che abbiamo a disposizione e ci prepariamo al meglio».

