Connect with us

HANNO DETTO

Allegri a SportMediaset: «Vittoria importante, ora pensiamo al derby. Occasioni sprecate? E’ il calcio, ma bravi anche i subentrati»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

52 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri a SportMediaset ha commentato il successo per 2-0 arrivato in extremis contro la Cremonese del suo Milan. Le sue parole

Al termine della vittoria contro la Cremonese per 0-2, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di SportMediaset.it, offrendo la sua analisi della partita e della prestazione della squadra rossonera.

VITTORIA CON PAZIENZA – «Era importante tornare a vincere, non subire gol: nelle ultime tre lo abbiamo sempre subito. Soprattutto ritroviamo la vittoria dopo il Parma che ci aveva lasciato un po’ di strascichi: infatti la squadra nei primi 20-25 minuti, contro una buona Cremonese, ha trovato un po’ di difficoltà».

OCCASIONI SPRECATE – «È il calcio. Ci sono momenti in cui si fa gol al primo colpo e altri momenti in cui non si fa gol al primo colpo. I ragazzi però sono stati molto bravi, sia i titolari che i subentrati».

LEAO E IL 4-3-3 – «L’ultima era un’occasione a campo aperto, non c’era nessuno. Ora fa dei movimenti da vero centravanti e si è comportato bene nel primo tempo: nel secondo ha fatto una posizione un po’ più esterna. Lui, Pulisic e Nkunku sono tecnicamente molto bravi: quando li hai basta che si mettano a disposizione della squadra e va tutto bene».

SUL DERBY – «Prepariamola e divertiamoci che è una bellissima giornata. Sorprese non ce ne sono: vediamo i giocatori che abbiamo a disposizione e ci prepariamo al meglio».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le condizioni di Bartesaghi, le parole di Allegri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×