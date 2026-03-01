News
Cremonese Milan 0-2: Pavlovic sblocca il match e Leao chiude i conti
Cremonese Milan LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 27a giornata di Serie A in programma alle 12:30
Alle 12:30 in campo allo stadio Zini, Cremonese-Milan, match valido per la 27a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.
Cremonese Milan: sintesi e moviola
90’+5 – Fischio finale: termina il match dell’ora di pranzo, con i rossoneri che tornano a -10 dalla vetta grazie a due reti nel finale
90’+4 – RADDOPPIO MILAN: Nkunku parte dalla propria metacampo e fornisce a Leao un pallone d’oro. Il fantasista portoghese non può sbagliare
90′ – GOL MILAN: Pavlovic trova il fondo della rete con un colpo di testa di puro istinto
86′ – Modric crossa, Fullkrug gira con la testa. Pallone sopra la traversa
74′ – Leao si smarca bene ma non riesce a dare la forza sufficiente per sorprendere l’estremo difensore avversario
60′ – Audero si supera nuovamente, chiudendo la porta a Leao
45′ – Via con i secondi 45 minuti!
45’+2 – Si conclude la prima frazione di gioco: il tabellino dice 0-0 tra Cremonese e Milan
45’+1 – Audero torna a superarsi e lo fa sulla conclusione da fuori di Fofana
43′ – Fofana serve Pulisic, il quale non riesce a concretizzare a tu per tu con Audero
35‘ – Leao non riesce a concludere a rete da pochi passi
9′ – Prima grande occasione per il Milan! Rabiot sforna un cross perfetto dalla sinistra ma Folino interviene con precisione su un pallone che Leao avrebbe dovuto solo ribattere in rete!
Si comincia! Inizia il match tra Cremonese e Milan!
Cremonese Milan 0-0, IL TABELLINO
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (dal 66′ Terracciano), Luperto; Zerbin (dal 66′ Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (dall’81’ Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (dal 66′ Djuric). A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, F. Terracciano, Barbieri, Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Payero, Djurić, Sanabria. Allenatore: Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 79′ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 62′ Fullkrug), Fofana (dal 62′ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 79′ Nkunku), R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.