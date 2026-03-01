Connect with us

Cremonese Milan 0-2: Pavlovic sblocca il match e Leao chiude i conti

Cremonese Milan LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 27a giornata di Serie A in programma alle 12:30

Alle 12:30 in campo allo stadio Zini, Cremonese-Milan, match valido per la 27a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Cremonese Milan: sintesi e moviola

90’+5 – Fischio finale: termina il match dell’ora di pranzo, con i rossoneri che tornano a -10 dalla vetta grazie a due reti nel finale

90’+4 – RADDOPPIO MILAN: Nkunku parte dalla propria metacampo e fornisce a Leao un pallone d’oro. Il fantasista portoghese non può sbagliare

90′ – GOL MILAN: Pavlovic trova il fondo della rete con un colpo di testa di puro istinto

86′ – Modric crossa, Fullkrug gira con la testa. Pallone sopra la traversa

74′ – Leao si smarca bene ma non riesce a dare la forza sufficiente per sorprendere l’estremo difensore avversario

60′ – Audero si supera nuovamente, chiudendo la porta a Leao

45′ – Via con i secondi 45 minuti!

_____________________________________________________________________________________________

45’+2 – Si conclude la prima frazione di gioco: il tabellino dice 0-0 tra Cremonese e Milan

45’+1 – Audero torna a superarsi e lo fa sulla conclusione da fuori di Fofana

43′ – Fofana serve Pulisic, il quale non riesce a concretizzare a tu per tu con Audero

35‘ – Leao non riesce a concludere a rete da pochi passi

9′ – Prima grande occasione per il Milan! Rabiot sforna un cross perfetto dalla sinistra ma Folino interviene con precisione su un pallone che Leao avrebbe dovuto solo ribattere in rete!

Si comincia! Inizia il match tra Cremonese e Milan!

Cremonese Milan 0-0, IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (dal 66′ Terracciano), Luperto; Zerbin (dal 66′ Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (dall’81’ Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (dal 66′ Djuric). A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, F. Terracciano, Barbieri, Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Payero, Djurić, Sanabria. Allenatore: Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 79′ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 62′ Fullkrug), Fofana (dal 62′ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 79′ Nkunku), R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

