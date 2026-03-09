Allegri a Sky: «L’obiettivo ora è arrivare a 70 punti. Su Estupinan e la classifica dico che…»

Allegri, tecnico del Milan, ha commentato anche a Sky la vittoria dei rossoneri nel derby contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Intervenuto anche a Sky dopo Milan-Inter, Massimiliano Allegri ha dichiarato:

PAROLE – «Stasera la squadra ha dato una bella rispsota, venivamo da due partite in casa con solo un punto. Stasera nel Derby contro la squadra migliore del campionato non era semplice: bisognava mantenere inalterato il vantaggio sulla quinta. L’obiettivo prossimo è arrivare più velocemente possibile a 70 punti, che non bastano per la Champions League. Io guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo quattro scontri diretti con Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus. Dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra e continuare a migliorare quello che stiamo facendo. Nelle stagioni i primi sei mesi sono quelli di assestamento, dove devi lavorare per arrivare a marzo e giocarti le partite che contano. Estupinan stava molto bene: è un buon giocatore ma soprattutto un giocatore serio e professionista, come lo chiami è sempre disponibile come tutti gli altri. Tutti a Milanello abbiamo l’obiettivo di tornare a giocare la Champions League.

Difesa alta? Non è una scelta strana, stiamo meglio fisicamente e riusciamo a lavorare in un altro modo. Stasera andava fatta una partita del genere. Abbiamo passato due mesi con 13-14 giocatori e non potevamo affrontare le partite con un grande dispendio di energie: ora che stiamo tutti bene possiamo fare altre partite. La cosa più importante è che la squadra ha accettato tranquillamente l’uomo contro uomo e poi bravi nella lettura della difesa vicino all’area».