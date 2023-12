Allegri fa i conti: «Per lo scudetto servono 90-92 punti. La quota Champions invece…». Le parole del tecnico della Juventus

Max Allegri ha parlato in conferenza stampa della quota punti per vincere lo scudetto e per qualificarsi in Champions League, quote che interessano anche al Milan. Ecco le parole del tecnico della Juventus:

«Invarata, più facile 90-92 che 86. La quota Champions è ora a 72».

