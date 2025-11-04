Allegri, aperta la caccia allo scudetto? Tre motivi per cui il Milan non è (ancora) da tricolore. L’approfondimento

Allegri, è davvero aperta la caccia allo scudetto? Tre motivi per cui i rossoneri non sono ancora da tricolore. L’approfondimento

Nonostante i segnali positivi che caricano l’ambiente, La Gazzetta dello Sport invita alla prudenza: Inter e Napoli restano superiori a tutte le altre contendenti. Hanno esperienza ad alto livello, panchine più lunghe, soluzioni tecniche e tattiche consolidate, e sono state costruite per il grande obiettivo. Il Milan, pur essendo l’outsider più interessante e galvanizzato dal successo contro la Roma, deve ancora colmare un gap significativo. Ecco i tre motivi principali: