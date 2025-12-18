 Allegri parla a Milan Tv dopo la sfida tra Napoli e Milan
Allegri a Milan Tv: «Dobbiamo tornare a difendere meglio. Forse abbiamo mollato qualcosa…»

Allegri

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv alla conclusione di Napoli-Milan

Massimiliano Allegri, alla conclusione di Napoli-Milan, match valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: «Vanno fatto i complimenti al Napoli che si è difeso bene. Spiace per la sconfitta. È un avvertimento per tornare a difendere meglio. Abbiamo preso due gol a partita contro Torino, Sassuolo e stasera. Abbiamo preso due gol forse evitabili».

Sui gol subiti: «Tutte le situazioni devono essere prese come un’opportunità. Se per tre partite prendi gol quasi evitabili, vuole dire che devi difendere in modo diverso. Forse abbiamo mollato inconsciamente qualcosa e siamo stati puniti. Potevamo anche avere più fortuna e non prendere gol, però abbiamo difeso male».

