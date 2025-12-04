Allegri a Milan Tv: «In queste partite devi portare l'episodio dalla tua parte. C'è dispiacere, ma...»

Allegri a Milan Tv, l’allenatore rossonero parla così dell’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha commentato ai microfoni di Milan TV l’eliminazione dalla Coppa Italia, esprimendo profondo dispiacere e amarezza per l’uscita dalla competizione. “Bisogna essere arrabbiati, perché siamo usciti dalla Coppa Italia,” ha dichiarato il tecnico, pur difendendo la prestazione complessiva della squadra, che ha comunque disputato “una buona partita.” Allegri ha ribadito un concetto già espresso: la differenza è stata fatta dal primo gol, un episodio che i rossoneri non sono riusciti a portare dalla loro parte. Il tecnico ha individuato le aree critiche su cui intervenire: “Abbiamo sbagliato situazioni favorevoli. Soprattutto abbiamo perso 3/4 palle, abbiamo difeso male sull’angolo e sono cose sulle quali dobbiamo lavorare.”

Allegri a Milan Tv, tanta amarezza ma testa al campionato

Nonostante l’amarezza per il risultato, Allegri ha espresso giudizi positivi sulle prestazioni di alcuni singoli, in particolare i nuovi acquisti. Sulla prova di Jashari, il tecnico non ha avuto dubbi: “Ha fatto una buona partita, non avevo nessun dubbio.” Anche De Winter ed Estupiñan sono stati menzionati positivamente. Il tecnico ha riconosciuto che nel primo tempo, contro una Lazio ben schierata, il Milan ha ritardato l’azione, ma ha sottolineato che gli errori decisivi sono stati commessi nel secondo tempo, quando il Milan ha “regalato 2/3 palle” che hanno portato al calcio d’angolo fatale. Con la delusione da archiviare rapidamente, l’obiettivo è ora concentrarsi sul campionato: “Adesso pensiamo al Torino che dobbiamo proseguire il nostro cammino.”