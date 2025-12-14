Allegri a Milan Tv: «Partita strana, dovevamo chiudere i loro inserimenti. Sui due gol di Bartesaghi…»

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv alla conclusione di Milan-Sassuolo

Massimiliano Allegri, alla conclusione di Milan-Sassuolo, match valevole per 15esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla partita: «E’ stata una partita strana, dopo il 2-1 avevamo segnato ancora ma il loro gol è arrivato su un gol a difesa schierata. Dispiace non aver vinto, volevamo fare bene in casa come fatto finora. Continuiamo il nostro cammino che come dico sempre dovrà portarci tra le prime quattro».

Su Bartesaghi: «Ha fatto due gol su due bellissimi inserimenti, peccato davvero non averla vinta, dovevamo sfruttare meglio le altre occasioni».

Sulle difficoltà difensive: «Al di là dell’uscita di Matteo bisognava chiudere più gli inserimenti. Purtroppo non lo abbiamo fatto e loro sono stati molto bravi».