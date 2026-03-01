Allegri Milan, Romano fa chiarezza sui rumors: «Ecco le intenzioni del club rossonero con il tecnico…»

Allegri Milan, Fabrizio Romano parla sul suo canale Youtube e fa chiarezza sui rumors legati al futuro del tecnico rossonero

Nonostante qualche passaggio a vuoto e le recenti sconfitte che hanno alimentato i rumors, il futuro di Massimiliano Allegri sembra ancora colorato di rossonero. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha riportato le parole del tecnico pronunciate nell’ultima conferenza stampa. L’allenatore ha voluto spazzare via ogni dubbio sulla sua permanenza, ribadendo la centralità del suo ruolo nel progetto del club: «Con la società e il club c’è totale sintonia» ha dichiarato Allegri, mettendo fine alle speculazioni su un possibile addio a fine stagione.

Il legame tra il tecnico e il Milan va oltre il semplice aspetto professionale, affondando le radici in un sentimento profondo che ha spinto entrambe le parti a voler proseguire insieme. Allegri ha insistito molto sul concetto di programmazione futura, segno che la sua testa è già rivolta alla costruzione della squadra per la prossima annata. Nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime sessioni di mercato, dove obiettivi sensibili come Mateta e Boniface sono sfumati per diverse ragioni, la dirigenza ha confermato piena fiducia nel proprio allenatore.

Allegri Milan, mercato e ambizioni: i rossoneri non cambiano rotta

Il management del Milan resta in totale controllo della situazione e intende costruire un futuro forte proprio partendo dalla base tecnica attuale. Le parole di Romano confermano che, al di là dei singoli risultati, la stima dell’ambiente rossonero verso Allegri è rimasta intatta. La società sta lavorando per superare le recenti criticità sul mercato e garantire al tecnico i rinforzi necessari per competere ai massimi livelli, mantenendo quella stabilità che è fondamentale per una squadra di questo calibro: «Il Milan ha intenzione di programmare un futuro forte e positivo con Massimiliano Allegri» ha ribadito l’esperto di mercato.