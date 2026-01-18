Allegri Milan, record e numeri: il tecnico rossonero a un passo dal pareggio con Capello

Allegri Milan, alla vigilia della sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, il tecnico guida una squadra imbattuta da 19 partite

Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Lecce nella 21ª giornata di Serie A 2025/26, con il match in programma sabato 18 gennaio alle 20:45 a San Siro. Una gara importante non solo per la classifica, ma anche per i numeri che accompagnano il momento dei rossoneri, protagonisti di una lunga striscia positiva che sta riscrivendo alcune pagine statistiche del club.

Una sfida chiave nel momento decisivo della stagione

La squadra allenata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la gestione pragmatica e l’equilibrio tattico, cerca continuità per consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. Dall’altra parte c’è il Lecce di Eusebio Di Francesco, allenatore offensivo e propositivo, che punta a invertire il trend e a risalire una classifica complicata. Con il campionato entrato nella sua fase centrale, ogni punto pesa in modo specifico sulle ambizioni di entrambe le formazioni.

Numeri da grande Milan: la striscia senza sconfitte

I dati raccontano un Milan estremamente solido: 12 vittorie e 7 pareggi nelle ultime 19 partite di Serie A, una serie di imbattibilità che il club non registrava all’interno dello stesso campionato dal periodo compreso tra gennaio e maggio 2004, quando in panchina sedeva Carlo Ancelotti, allenatore emiliano simbolo di uno dei cicli più vincenti della storia rossonera. In quella stagione, il Milan chiuse una striscia identica di 19 gare senza sconfitte, frutto di 15 successi e 4 pareggi.

Allegri a caccia di un record storico

Guardando ancora più indietro nel tempo, i rossoneri non raggiungono le 20 partite consecutive senza perdere nello stesso torneo dai primi sette mesi della stagione 1992/93. In quell’occasione, sotto la guida di Fabio Capello, allenatore friulano e architetto di un Milan leggendario, la squadra rimase imbattuta addirittura per 23 gare consecutive. Un primato che oggi Allegri può eguagliare almeno in parte, entrando in una cerchia ristretta di tecnici capaci di dare continuità assoluta nel massimo campionato.

Un dato che pesa anche sul futuro

Il confronto con il Lecce diventa così un crocevia simbolico e statistico. Superare indenni anche questo appuntamento significherebbe non solo allungare la serie positiva, ma rafforzare la percezione di un Milan maturo, capace di reggere la pressione e di avvicinarsi ai grandi modelli del passato

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

