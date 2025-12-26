Allegri, che numeri nei big match! Il dato sul tecnico rossonero

Allegri, i numeri del Milan nei big match non mentono: ecco il dato sul tecnico rossonero nelle sfide al vertice. Una media da paura

La seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è iniziata sotto il segno della concretezza. Dopo il raduno di luglio a Carnago, l’ambiente rossonero ha subito percepito un cambio di marcia rispetto alla passata stagione, chiusa con un deludente ottavo posto. Il tecnico ha saputo ricostruire dalle macerie, riportando quella sicurezza difensiva e quel cinismo che sembravano smarriti. I test fisici di Milanello hanno dato il via a una risalita che, numeri alla mano, sta proiettando la squadra verso i vertici della classifica.

Il bilancio complessivo del 2025 parla chiaro: in 19 partite totali, il Milan ha collezionato 32 punti in campionato con una media di 2,13 punti a match. Con 9 vittorie e una sola sconfitta, la gestione Allegri ha dimostrato una costanza di rendimento invidiabile. Tuttavia, l’aspetto che più impressiona osservatori e tifosi è la capacità della squadra di trasformarsi in una vera macchina da guerra quando il livello della competizione si alza.

Allegri, Una “ammazzagrandi” spietata: i dati contro le big

I numeri contro le dirette concorrenti sono infatti esaltanti: nelle sfide contro Bologna, Napoli, Juventus, Atalanta, Inter, Roma e Lazio, il Milan ha raccolto ben 17 punti su 21 disponibili. Con 5 vittorie, 2 pareggi e solo 3 gol subiti in questi scontri diretti, la media punti sale a un incredibile 2,4 a partita. Questo dato evidenzia come Allegri sia riuscito a trasmettere ai giocatori una mentalità vincente e una tenuta tattica d’élite.

Nonostante l’euforia per i successi nei big match, la sfida per il prosieguo della stagione sarà quella di mantenere la stessa concentrazione anche contro le formazioni sulla carta più abbordabili. Se il Milan riuscirà a limare i cali di tensione nei match meno blasonati, la strada verso traguardi ambiziosi sarà ufficialmente spianata, consolidando definitivamente il nuovo corso iniziato in estate.