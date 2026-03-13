Allegri al centro del villaggio: il Milan blinda Max e punta un top per l’attacco. Nome a sorpresa

Allegri, permanenza certa in rossonero e sogno Robert Lewandowski per l’attacco della prossima stagione. Ultime

Il futuro del Milan ha un solo nome: Massimiliano Allegri. Nonostante le voci di un possibile addio, il tecnico livornese è stato confermato al centro del progetto rossonero per la stagione 2026/2027. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, la permanenza di Max è legata a una condizione chiara: un coinvolgimento totale e decisionale nelle strategie di mercato. L’obiettivo è evitare i cortocircuiti comunicativi del passato — come le divergenze sugli acquisti di gennaio — per costruire una rosa che, oltre a onorare il ritorno in Champions League, punti dritta alla conquista dello Scudetto.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Lewandowski, il sogno di Ibra: Allegri vuole il carattere del polacco

Per alzare l’asticella, Igli Tare e la proprietà puntano a profili di esperienza internazionale. Se la pista per Moise Kean appare in salita a causa della clausola da 62 milioni imposta dalla Fiorentina, il vero colpo a sorpresa potrebbe arrivare da Barcellona.

In una recente intervista alla CBS, Zlatan Ibrahimovic ha svelato la stima di Allegri per i giocatori di forte personalità, indicando in Robert Lewandowski il profilo ideale. Il polacco, in scadenza con i blaugrana nel giugno 2026, a 38 anni rappresenta il “usato sicuro” di lusso: un centravanti capace di garantire gol e leadership, elementi fondamentali per il salto di qualità definitivo richiesto dal tecnico.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL MILAN (IN AUDIO)