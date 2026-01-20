Allegri, la matematica non è un’opinione: tabella Champions chiara, serve questa media punti. E lo scudetto…

Allegri ha già stilato la tabella Champions League: serve una media punti di 1.46 nelle prossime 17 partite. Il sogno è lo scudetto

La vittoria di misura contro il Lecce non ha solo portato tre punti e il primo sigillo di Niclas Füllkrug, ma ha consolidato una certezza matematica nella mente di Massimiliano Allegri: la quota 74. È questo il numero magico che il tecnico toscano ha fissato come garanzia assoluta per il ritorno nell’Europa che conta.

Con 46 punti conquistati in 21 giornate, il Milan si trova al secondo posto, a sole tre lunghezze dall’Inter capolista. Per Allegri, la strada verso la Champions è tracciata, ma il sogno nel cassetto resta molto più ambizioso.

La tabella Champions: obiettivo 74

Per raggiungere la soglia di sicurezza, ai rossoneri mancano 28 punti nelle restanti 17 partite:

La media necessaria: Il Milan deve viaggiare a circa 1,64 punti a partita da qui a fine maggio. Un ritmo decisamente inferiore rispetto alla media di 2,19 tenuta finora.

Il piano di Max: Allegri ha calcolato che basterebbero 8 vittorie e 4 pareggi per blindare il pass europeo.

Il fantasma del passato: L'esperienza juventina del 2023/24, quando scivolò dal secondo al quarto posto rischiando il tracollo, spinge il tecnico alla massima prudenza: nessun calo di tensione è ammesso.

La tabella Scudetto: alzare l’asticella

Se la Champions è l’obbiettivo minimo, il popolo rossonero guarda con speranza al tricolore. Per insidiare l’Inter, la quota prevista oscilla tra gli 86 e gli 88 punti: