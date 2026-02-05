Allegri Milan, gestione oculata del calendario: il tecnico punta sulla preparazione in vista delle prossime sfide

Allegri Milan, riposo strategico per i rossoneri: il piano del tecnico per il recupero della squadra in vista dei prossimi impegni stagionali

Dopo la vittoria sul Bologna, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha scelto di concedere alla squadra un periodo di pausa per preparare al meglio le prossime sfide. La decisione arriva in un momento delicato della stagione, con un calendario fitto di impegni, e riflette l’attenzione del tecnico rossonero nella gestione delle energie dei suoi giocatori. Allegri ha ritenuto fondamentale offrire un’opportunità di recupero fisico e mentale ai suoi uomini, affinché potessero affrontare con serenità e forza la successiva trasferta a Pisa.

Un periodo di pausa più lungo per evitare il rischio di affaticamento

Come sottolineato da Tuttosport, la scelta di Allegri di aumentare il periodo di riposo concesso alla squadra non è casuale. La trasferta a Pisa, prevista per il 13 febbraio, è la terza consecutiva e si inserisce in un ciclo di partite particolarmente intenso. In vista di questo, il tecnico ha preferito dare ai suoi giocatori il tempo necessario per recuperare al meglio le forze. Dopo la consueta seduta di scarico post-partita, Allegri ha deciso di concedere al gruppo un tempo supplementare per rigenerarsi, fissando la ripresa degli allenamenti per domenica pomeriggio.

Il programma del Milan e la preparazione per le sfide future

Il Milan si prepara quindi ad affrontare una serie di sfide in un calendario che prevede, tra le altre cose, il recupero della gara contro il Como rinviata al 18 febbraio. Questo ampio spazio di recupero permetterà a Allegri di ottimizzare il piano di preparazione, concentrandosi su una gestione delle risorse che potrà risultare determinante nella parte finale della stagione.