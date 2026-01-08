Allegri a Milan Tv: «Un punto importante, ma non si può prendere un contropiede e un rigore così! Quando non puoi vincere…»

Allegri al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv per commentare la sfida tra Milan e Genoa

Massimiliano Allegri, al termine di Milan-Genoa, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la partita andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

Sulla partita: «Alla fine è un punto importante. Non puoi prendere un contropiede e un rigore così. C’era grande voglia di vincere, ma non dovevamo esporci al contropiede finale. Quando non riesci a vincere, non puoi rischiare di perdere».

Su cosa non ha funzionato: «Nel primo tempo dovevamo avere più pazienza, non dobbiamo diventare frettolosi. Nel primo tempo il Genoa ha corso tanto e infatti nella ripresa sono calati. Dobbiamo maturare in certe situazioni, serve più equilibrio. Ora dobbiamo recuperare energie e andare a Firenze».

Sull’energia della squadra: «Loro ci hanno chiuso bene le linee passaggi. Abbiamo preso un gol evitabile, però poi abbiamo avuto una bella reazione nella ripresa. Non dobbiamo avere fretta. La squadra deve restare tranquilla».