Allegri e Conte al comando della Serie A. Garlando svela i segreti del loro “Spaghetti Football”

Allegri, con il Milan, e Conte, con il Napoli, comandano la Serie A. Le parole di Garlando sui due tecnici italiani

La classifica di Serie A vede oggi appaiati in testa il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte. Questa leadership, pur non essendo definitiva in un campionato così equilibrato, mette in luce il dominio di due tecnici che hanno segnato il calcio italiano nell’ultimo decennio e mezzo. Il giornalista Luigi Garlando, in un commento sulla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il successo di Allegri e Conte, evidenziando le profonde somiglianze nel loro approccio tattico, sebbene con differenti interpretazioni in campo. Entrambi gli allenatori, infatti, dimostrano un grande rispetto per la tradizione calcistica italiana.

Questo rispetto si traduce in principi chiari e inequivocabili di gioco, che sono tornati prepotentemente di moda.

Allegri e Conte: un solo Stile di Gioco. I Segreti dello “Spaghetti Football”

Secondo Garlando, i segreti del loro modello, ribattezzato “Spaghetti Football”, risiedono in una massima attenzione all’impermeabilità della difesa e alla solidità dell’impianto di squadra. Il loro calcio predilige la disponibilità all’attesa dell’avversario per poi lanciare attacchi rapidi e precisi. Gli assalti vengono portati “in corsa, da lontano, negli spazi precedentemente svuotati,” privilegiando l’essenzialità e la praticità come valori assoluti. A inseguire i due leader del campionato ci sono allenatori che puntano maggiormente sul dominio del possesso palla e sull’occupazione della metà campo avversaria, ma in testa, conclude Garlando, ci sono i “due gringo inesorabili che badano al sodo”.