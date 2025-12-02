Ravezzani analizza così il tanto discusso episodio nei minuti finale di Milan Lazio. Le sue parole

Ravezzani parla così dell’episodio tanto discusso avvenuto nei minuti finale di Milan Lazio. Le parole del direttore di TeleLombardia

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la controversia relativa al rigore non concesso alla Lazio nel finale della gara di San Siro contro il Milan. Ravezzani ha sottolineato che tutti i principali esperti arbitrali sono concordi nell’affermare che «non c’è rigore per la Lazio». A riprova della correttezza della decisione, il giornalista ha citato un precedente tocco di mano avvenuto poco prima nella stessa area rossonera, ad opera del capitano della Lazio, Taty Castellanos. Lo stesso giocatore, in quell’occasione, aveva riconosciuto l’impossibilità di sanzionare l’episodio.

Il punto cruciale sollevato da Ravezzani, quindi, non riguarda tanto la decisione finale, quanto l’iniziativa della sala VAR.

Ravezzani: un Rigore Non Dato e L’Impulso Irrefrenabile del Varista Di Paolo

La domanda centrale posta da Ravezzani, dato l’accordo generale sull’impossibilità di assegnare il Rigore Non Dato, è: «perché il varista Di Paolo (lo stesso del bizzarro fuorigioco ‘geografico’ di Giroud che poteva costare lo scudetto al Milan) sente l’irrefrenabile impulso di intervenire?». La critica si concentra sull’inappropriatezza del richiamo, che ha creato caos e polemiche pur non sussistendo un «chiaro ed evidente errore», come previsto dal protocollo. L’intervento del VAR, secondo Ravezzani, risulta quindi eccessivo e ingiustificato, specialmente considerando i precedenti controversi legati allo stesso Di Paolo.