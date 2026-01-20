Allegri fa riposare ma Leao sorprende tutti e lavora sodo per ritrovare la condizione migliore in vista del big match contro la Roma

Dopo la vittoria interna contro il Lecce, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha deciso di premiare i suoi ragazzi concedendo due giorni di meritato relax per scaricare la tensione di un inizio 2026 senza sosta. Mentre la squadra staccava la spina, a Milanello si è registrata una presenza del tutto inaspettata: quella di Rafael Leao. Nonostante il giorno di libera uscita, il numero 10 rossonero è stato l’unico tra i calciatori non infortunati a varcare i cancelli del centro sportivo di Carnago per allenarsi individualmente. Una scelta di carattere riportata da Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, sintomo di una voglia feroce di tornare protagonista assoluto.

Allegri attende il vero Leao

Il gesto del fuoriclasse portoghese è un segnale chiarissimo inviato ad Allegri, che da settimane predica cautela riguardo al suo pieno recupero fisico. Leao, infatti, ha vissuto una stagione tormentata da diversi acciacchi che ne hanno condizionato l’esplosività, ed è consapevole di essere ancora distante dal top della forma. In vista della delicata trasferta di domenica sera contro la Roma, l’attaccante ha voluto accelerare i tempi: «Leao è ancora ben lontano dalla sua miglior condizione», aveva rimarcato recentemente il mister, e la seduta extra di oggi serve proprio a smentire i dubbi sulla sua tenuta atletica.

Il Milan si prepara dunque a un trittico di trasferte fondamentali, con il big match dell’Olimpico che aprirà le danze. Mentre i rivali cittadini dell’Inter di Cristian Chivu continuano la loro marcia, i rossoneri si affidano allo spirito di sacrificio della loro stella più luminosa. La ripresa ufficiale degli allenamenti è fissata per domani mattina, ma Leao ha già iniziato la sua corsa verso la Roma, dimostrando una mentalità da vero leader.