Allegri in conferenza, le condizioni di Gimenez e il punto sul problema alla caviglia

Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa tra Milan e Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni

Intervenuto alla consueta conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato in vista della sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra alla rabbia degli azzurri di Antonio Conte, fino alle condizioni di Leao, Fofana e Gimenez. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Allegri in conferenza, ecco il punto su Gimenez

Su Gimenez e i rumors su Fullkrug: «Gimenez ha avuto un periodo di tempo in cui ha fatto una terapia conservativa, poi si è riacutizzato il problema alla caviglia. Gli è stato consigliato di fare un intervento medico, che dovrebbe fare domani, e speriamo di riaverlo presto. Per il mercato non ne abbiamo parlato, dopo la Supercoppa valuteremo ciò che possiamo fare e le occasioni che ci saranno».

