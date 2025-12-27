 Allegri parla delle condizioni di Leao in conferenza
Allegri in conferenza annuncia l’esclusione di Leao: «Ha un fastidio che non gli consente di scattare»

Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Verona, ha parlato così delle condizioni di Leao

Intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Milan Verona, Massimiliano Allegri ha parlato di vari tempi e rivelato che Rafael Leao non farà parte dei convocati. Ecco le parole del tecnico rossonero sulle condizioni dell’attaccante portoghese.

Allegri in conferenza, ecco perché Leao non ci sarà

Sulle condizione degli infortunati, su Nkunku e Fullkrug«Nkunku ha le possibilità per fare bene domani, perché Leao non sarà convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Fullkrug è arrivato sorridente, contento di essere al Milan, e volenteroso. Quando andremo a Cagliari sarà a disposizione. Gabbia è ancora fuori, vedremo se ci sarà per Cagliari. Fofana invece sta bene, come tutti gli altri tranne Gimenez».

