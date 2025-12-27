Conferenza stampa Allegri: «Leao non sarà convocato. Escludo un addio a gennaio di Ricci»

Conferenza stampa Allegri: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani contro il Verona a San Siro. Le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani alle 12:30 contro il Verona a San Siro. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 14.

Sul sold-out di San Siro: «Dall’inizio dell’anno i tifosi sono sempre stati presenti. Per noi è una bellissima cosa, ma domani è importante fare tre punti. Il Verona è una squadra scorbutica da giocarci contro. Dobbiamo fare una partita ordinata, cercando di migliorare la nostra fase difensiva».

Sulle condizione degli infortunati, su Nkunku e Fullkrug: «Nkunku ha le possibilità per fare bene domani, perché Leao non sarà convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Fullkrug è arrivato sorridente, contento di essere al Milan, e volenteroso. Quando andremo a Cagliari sarà a disposizione. Gabbia è ancora fuori, vedremo se ci sarà per Cagliari. Fofana invece sta bene, come tutti gli altri tranne Gimenez».

Sulle sfide contro le piccole: «Per battere le piccole bisogna fare bene sia la fase difensiva che offensiva. Il calcio non si spiega, il calcio si gioca. Potevamo fare più punti, ma ora dobbiamo riprendere a fare una fase difensiva da squadra. Abbiamo preso dei gol in una maniera troppo semplice. Bisogna ritornare a essere più tosti».

Su Fullkrug e le sue caratteristiche: «Ha caratteristiche che in squadra non abbiamo. Ci ho parlato, ma è indietro di condizione. Sarà pronto per essere disponibile contro il Cagliari».

Sul momento di Nkunku e qual è il suo problema: «A volte ci sono giocatori che arrivano e hanno più tempo per inserirsi, è anche un aspetto caratteriale. In allenamento vediamo una tecnica importante, ma è in un ambiente che lo vuole, che lo aspetta. Deve continuare a lavorare».

Sui gol presi: «Si può correggere tutto. Spesso andiamo sotto ma domani speriamo di invertire questa tendenza. Più che di approccio è una questione di attenzione. Bisogna tornare a essere attenti e cattivi, quando non abbiamo la palla bisogna difendere nel modo giusto».

Sulla classifica e le recenti parole di Capello: «Sono d’accordo con Capello sul fatto che, comunque, arrivare tra le prime quattro è molto difficile. Ecco perché ho sempre detto che è importante arrivare a maggio attaccati. Da domani fino al 15 febbraio noi abbiamo nove partite, di cui tre in casa e sei in trasferta. Sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di rimanere aggrappati al gruppo. Contro il Verona dobbiamo avere pazienza e ordine. Se si incomincia a non prendere gol è più facile vincere le partite».

Se il prezzo del trasferimento di Nkunku pesa sulle sue prestazioni: «Lo escludo. Il campionato italiano è molto formativo ed è molto difficile. Perché hai meno spazi, ti giocano addosso, c’è più malizia. Nkunku ha bisogno di più tempo per adattarsi».

Sulla fase difensiva, possibili cambiamenti e l’importanza di Fofana: «Fofana è un giocatore molto importante, può e deve fare di più. Su possibili cambi: in questo momento non ce n’è bisogno. Devo sfruttare al meglio le caratteristiche dei miei giocatori».

Sulle voci di mercato su Ricci e la condizione di Jashari: «Jashari viene da un infortunio, è stato tre mesi e mezzo fermo. Ricci non si muove assolutamente. Un ragazzo affidabile e intelligente. Quando gioca ha sempre fatto bene, non vedo la possibilità che Ricci possa lasciare il Milan».

Sulle posizioni difensive di Tomori e De Winter:«Tomori può fare benissimo il braccetto e De Winter può fare il centrale. Anche lui ha fatto degli errori, ma può solo crescere perché ha potenzialità importanti».

Sul Verona: «Il Verona ha fatto sempre belle partite. Ha giocatori di velocità e tecnica, se non hai sicurezze dietre rischi di capitolare».

Su Saelemaekers e Rabiot: «Sono due giocatori importanti. Saelemaekers ha ancora potenzialità per crescere. Rabiot ormai ha esperienza internazionale, dopo l’infortunio sta crescendo e sta facendo cose importanti».

Sul possibile addio di Loftus-Cheek: «Parliamo di un giocatore importante, l’ho detto quando giocava meno e anche ora che sta giocando di più. In queste nove partita ci sarà bisogno di tutti, dobbiamo avere tutti un obiettivo chiaro. Arrivare nelle prime quattro non è semplice. Bisogna fare un passettino alla volta».