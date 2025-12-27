News
Milan Verona, Allegri ha sciolto due importanti ballottaggi: a San Siro giocheranno loro
Milan Verona, in difesa De Winter giocherà ancora al posto di Matteo Gabbia mentre Loftus-Cheek è in vantaggio su Fofana
Il Milan si appresta a chiudere l’anno solare a San Siro nel lunch match contro l’Hellas Verona (domenica 28 dicembre, ore 12:30). Con la rincorsa Champions che entra nel vivo, Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi, specialmente nel reparto arretrato.
Milan Verona, De Winter: l’occasione del riscatto
Il forfait forzato di Matteo Gabbia, ancora alle prese con il dolore al ginocchio sinistro dopo il trauma in iperestensione subito contro il Sassuolo, apre le porte della titolarità a Koni De Winter.
- Doppia Chance: Il difensore belga non sarà chiamato in causa solo per la sfida contro gli scaligeri. Gabbia, infatti, non recupererà neanche per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio, offrendo a De Winter un’occasione d’oro per dimostrare il suo valore dopo un avvio di stagione tra alti e bassi.
- Voglia di riscatto: Arrivato in estate dal Genoa per circa 22 milioni, Koni cerca la prestazione della svolta per scalare le gerarchie e convincere Allegri a puntare su di lui anche quando l’emergenza sarà rientrata.
Centrocampo: il sorpasso di Loftus-Cheek
In mezzo al campo, le ultime indiscrezioni di Gazzetta.it segnalano un cambio di rotta nelle gerarchie per la sfida di domani:
- RLC in vantaggio: Ruben Loftus-Cheek è attualmente in pole position per una maglia da titolare. L’inglese sembra aver superato Youssouf Fofana nel ballottaggio, con Allegri che punta sulla sua fisicità per scardinare il centrocampo muscolare di Zanetti.
- La regia di Modrić: Accanto a lui agirà l’intoccabile Luka Modrić, il talismano della squadra, supportato da Adrien Rabiot.