Milanello
MN24 – Allenamento Milan, Gabbia verso il forfait contro il Verona? Cosa filtra sul difensore. E Fullkrug…
Allenamento Milan, Matteo Gabbia continua con il lavoro personalizzato e va verso il forfait per la sfida di domenica contro il Verona
Il venerdì di Milanello porta con sé notizie contrastanti per Massimiliano Allegri. Mentre l’attacco accoglie il suo nuovo “Panzer”, la difesa deve fare i conti con un’assenza pesante per l’ultimo impegno dell’anno contro l’Hellas Verona.
Allenamento Milan, Fullkrug: primo giorno in gruppo
Niclas Füllkrug ha rotto il ghiaccio. Grazie al nulla osta concesso dal West Ham, l’attaccante tedesco ha svolto oggi la sua prima seduta di allenamento completa con i nuovi compagni.
- Il piano: Nonostante si alleni già a Milanello, il suo tesseramento sarà formalizzato solo il 2 gennaio 2026.
- Esordio fissato: Salterà la sfida contro il Verona, ma Allegri conta di averlo a disposizione (almeno per la panchina) nella trasferta di Cagliari.
Gabbia: forfait quasi certo col Verona
Pessime notizie invece dal reparto arretrato. Matteo Gabbia, reduce da un trauma in iperestensione al ginocchio sinistro subito contro il Sassuolo, continua ad avvertire dolore e non è ancora rientrato in gruppo.
- Verso il No: Il difensore sta svolgendo solo terapie personalizzate. A meno di miracoli dell’ultima ora, Gabbia non sarà tra i convocati per domenica.
- Le alternative: Con l’assenza di Gabbia, Allegri confermerà la difesa a tre con Tomori, Pavlovic e Koni De Winter, quest’ultimo favorito per una maglia da titolare.