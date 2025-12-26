MN24 – Fullkrug a Milanello: visite fatte e via libera agli allenamenti. C’è l’ok del West Ham

Fullkrug può allenarsi con il gruppo squadra a partire da oggi a Milanello: è infatti arrivato il via libera del West Ham. Ultime

L’era di Niclas Füllkrug in rossonero è ufficialmente iniziata. Sebbene manchi ancora il comunicato formale, il “Panzer” tedesco ha già completato l’intero iter medico e i test fisici necessari per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. L’operazione, chiusa da Igli Tare con una formula magistrale (prestito gratuito e riscatto a 5 milioni), regala finalmente quel peso offensivo che al Milan è mancato nei momenti chiave della stagione.

Fullkrug, il “Nulla Osta” del West Ham e il piano per l’esordio

Nonostante l’ufficialità slitterà all’apertura del mercato, ci sono novità cruciali riguardanti l’integrazione del giocatore a Milanello:

Subito in gruppo: Secondo quanto appreso da Milannews24, il West Ham ha concesso il nulla osta per permettere a Füllkrug di allenarsi con i nuovi compagni già da oggi. Una mossa fondamentale per permettergli di assimilare i dettami tattici di Allegri senza perdere tempo prezioso.

Secondo quanto appreso da Milannews24, il ha concesso il nulla osta per permettere a Füllkrug di allenarsi con i nuovi compagni già da oggi. Una mossa fondamentale per permettergli di assimilare i dettami tattici di Allegri senza perdere tempo prezioso. La data del debutto: Per ovvi motivi burocratici, il tedesco non potrà essere convocato per la sfida di domenica 28 dicembre contro l’Hellas Verona. Tuttavia, grazie a una specifica richiesta avanzata dal Milan alla Lega, Füllkrug sarà arruolabile già per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio 2026, proprio nel giorno del gong ufficiale del mercato invernale.

Spessore per l’attacco

L’inserimento di Füllkrug permetterà ad Allegri di variare le soluzioni offensive, offrendo una sponda fisica a Leão e Pulisic. In attesa che l’iter burocratico si concluda, il Milan si gode il suo nuovo numero 9, tassello fondamentale per la rincorsa scudetto e ponte verso un 2026 che promette altri grandi colpi, come Vlahovic.